"Бессмертный полк" в Выборге: выборжане рассказали о своих героях

Акция "Бессмертный полк" стала центральным событием Дня Победы в Выборге в 2019 году. Канал Piter.TV публикует репортаж с этого мероприятия.

День Победы и акция "Бессмертный полк" объединили жителей Выборга. Утром 9 мая на Рыночной площади собрались тысячи людей с портретами ветеранов. Первые выборжане с георгиевскими ленточками и красными гвоздиками в руках стали приходить сюда задолго до старта акции. Среди них - горожане и гости Выборга, депутаты и сотрудники администрации, дети и взрослые. У каждого была своя история и свой герой.

Канал Piter.TV пообщался с участниками праздника: люди рассказали нам, что значит для них "Бессмертный полк", какие эмоции они испытывают, проходя почетным строем по центру города, а главное - вспомнили своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне.

Колонна "Бессмертного полка" прошла от Рыночной до Красной площади. Она растянулась на сотни метров, а торжественный марш продлился около часа. Участники акции стали главными героями Парада Победы в Выборге. Всего же в акции приняли участие 22 000 выборжан. Это - рекорд для Выборга, годом ранее их было около 11 000. Факт: с каждым годом "Бессмертный полк" только набирает популярность. Все больше людей проникаются уважением к прошлому своей семьи, все чаще выборжане рассказывают о подвигах родителей, дедушек и бабушек, которым довелось пережить эти непростые годы.

Отметим, что канал Piter.TV вел прямую трансляцию акции "Бессмертный полк". Посмотреть полное видео можно в разделе "Наши трансляции".

Видео: Piter.TV