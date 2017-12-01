Житель Ленобласти заплатил 130 тысяч долга по алиментам после беседы с приставом

Житель Всеволожского района заплатил долг размером в 130 тысяч по выплате алиментов на ребенка после беседы с судебным приставом.

Житель Всеволожского района заплатил долг в размере 130 тысяч рублей по выплате алиментов на ребенка после того, как судебный пристав-исполнитель вызвал его на прием и составил протокол. Об этом пишет "47 news".



До этого времени мужчину не могло "расшевелить" даже административное производство, которое было возбуждено ввиду того, что житель Ленобласти несколько месяцев не перечислял алименты. Административное наказание ему назначит суд.



Если мужчина до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления суда об административном наказании вновь забудет о выплате алиментов без уважительных причин, он непременно получит вновь получит дело, но уже уголовное.