Беременная воровка вытащила iPhone из кармана рассеянной петербурженки

В ТК "Континент" женщина, похожая на беременную, вытащила телефон прямо из кармана покупательницы в детском отделе.

В четверг, 15 декабря, воровка вытащила iPhone из кармана посетительницы детского отдела торгового комплекса "Континент". Преступница попала на запись камеры видеонаблюдения. На них заметно, что злоумышленница либо беременна, либо притворяется таковой.

Пострадавшая что-то выбирала на стойке магазина. Злоумышленница стояла неподалеку. Уличив момент женщина спокойно подошла к своей жертве и тихо вытащила телефон прямо из кармана петербурженки.

Пострадавшая сообщила, что собирается написать заявление в полицию. Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" считают, что женщина (или похожая на нее гражданка) и раньше попадала в поле зрения из-за подобных инцидентов.

Видео: Youtube / Мегаполис