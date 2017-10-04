Бензиновые реки: В сети появилось новое видео с места аварии с бензовозом на М4 "Дон"

Перевернувшийся бензовоз на трассе М 4 "Дон" надолго парализовал движение.

Серьезная авария с бензовозом на М4 "дон" произошла в понедельник, 2 октября. Сейчас в интернете появилось новое видео с места ДТП.

На 1017 километра федеральной трассы в Октябрьском районе Ростовской области столкнулись грузовик и бензовоз. Последний в результате получил механические повреждения и опрокинулся. Из бензовоза на автодорогу вылились реки бензина. После чего трассу перекрыли на несколько часов, пока не ликвидировали все последствия аварии.

На опубликованных кадрах видео цистерна с бензином лежит на боку, кабина задрана. И довольно быстро из-под бензовоза течет на асфальтовое покрытие легковоспламеняющаяся смесь.

В результате ДТП пострадал один человек.

Видео: YouTube/Ксения Егорова