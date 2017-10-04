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Бензиновые реки: В сети появилось новое видео с места аварии с бензовозом на М4 "Дон"

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Перевернувшийся бензовоз на трассе М 4 "Дон" надолго парализовал движение.

Серьезная авария с бензовозом на М4 "дон" произошла в понедельник, 2 октября. Сейчас в интернете появилось новое видео с места ДТП.

На 1017 километра федеральной трассы в Октябрьском районе Ростовской области столкнулись грузовик и бензовоз. Последний в результате получил механические повреждения и опрокинулся. Из бензовоза на автодорогу вылились реки бензина. После чего трассу перекрыли на несколько часов, пока не ликвидировали все последствия аварии. 

На опубликованных кадрах видео цистерна с бензином лежит на боку, кабина задрана. И довольно быстро из-под бензовоза течет на асфальтовое покрытие легковоспламеняющаяся смесь.

 

В результате ДТП пострадал один человек.

Видео: YouTube/Ксения Егорова

Теги: авария с бензовозом , видео , м 4 , новости регионов
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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