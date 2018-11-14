Взрыв грузовика на заснеженной трассе "Дон" попал на видео

Автор видео едва не пострадал от взрыва, который снимал.

Накануне Ростовскую область и северную часть Краснодарского края накрыли мощные снегопады, которые кроме всего прочего, стали виновниками многочисленных ДТП. Не обошла стороной эта участь и одну из самых загруженных магистралей нашей страны трассу М 4 "Дон".

На опубликованных кадрах видео водитель машины снимает огромную пробку недалеко от границы Кубани и Ростовской области. На видео видно, что из-за крупного ДТП на трассе образовалась плотная автомобильная пробка. В конце дорожного затора видно, что горит грузовая "Газель". Когда автор видео поравнялся с горящим автомобилем, тот взорвался.

На опубликованных кадрах автор очень эмоционально описывает дорожную обстановку.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности жуткой аварии в Екатеринбурге, где машина ехавшая по огороженному тротуару сбила трех человек. 2-летний ребёнок в коме, у его 29-летней матери сломан позвоночник.

Видео: Блокнот Краснодара