В Екатеринбурге ехавшая по тротуару машина сбила ребенка в коляске и его мать

В сети опубликованы жуткие кадры с места происшествия.

Сегодня в Екатеринбурге произошло жуткое ДТП в котором пострадал маленький ребенок и его мать.

Сообщается, что ДТП произошло около пересечения улиц 8 марта и Фурманова около 8 часов 40 минут. Водитель "Хонды" заехал на тротуар и ехал по нему на большой скорости, он снес крыльцо здания, сбил 3х человек, а затем врезался в столб.

В результате пострадали 3 человека: 29-летняя женщина, ее 2-летний сын и мужчина. У женщины диагностирован перелом позвоночника, малыш впал в кому. Состояние сбитого мужчины тяжелое, но подробности не сообщаются.

По какой причине мужчина ехал по тротуару, на данный момент неизвестно. Пользователи соцсетей опубликовали фото, где машина заехала на огражденный тротуар.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Видео: ДТП Екатеринбург(ВК)

Фото: ВКонтакте