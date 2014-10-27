Массовая авария на Кубани: Появились новые подробности ДТП

Число жертв ДТП возросло до 4х.

Сегодня, 18 сентября, Piter.TV сообщал о массовой аварии на трассе М 4 "Дон" в Кущевском районе возле поворота на село Степное.

К этому часу появились подробности ДТП. По предварительной информации около 3х часов ночи, 18 сентября, водитель автомобиля " Фольсваген" допустил столкновение с попутным грузовиком. От мощного удара легковой автомобиль развернуло, и произошло столкновение с еще тремя автомобилями.

В результате аварии от травм скончались водитель "Фольсвагена" и три его пассажира, 44-летний мужчина и две 45-летние женщины. Все они жители Ростовской области. С травмами различной тяжести в больницу были госпитализированы водитель грузового автомобиля, водитель еще одного легкового автомобиля и два его пассажира.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Piter.TV

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю