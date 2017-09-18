В массовой аварии на Кубани с шестью машинами погибли три человека

В результате аварии на трассе "Дон" в Кущевском районе три человека погибли на месте, 5 человек госпитализированы с травмами в больницу.

Жуткая авария произошла сегодня ночью, 18 сентября, на трассе "Дон".

В Кущевском районе, в районе поворота на село Степное, на трассе М 4 "Дон" в районе 3х часов ночи произошла массовая авария с участием 6ти машин. В результате ДТП на месте аварии погибли женщина и два мужчины. 5 человек госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии работали спасательные службы, полиция и медики. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.