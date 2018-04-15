Белая жидкость попала в Неву из канализации

Росприроднадзор организовал проверку после публикации "Фонтанки" о неизвестном белом веществе, найденном в Неве.

Накануне в Неве, возле Литейного моста было замечено белое пятно неизвестного происхождения. По данному факту Росприроднадзор организовал проверку. Об этом сообщает "Фонтанка".

15 апреля в ведомстве сообщили, что инспекторы выехали ко второму дому по набережной Кутузова накануне вечером после жалоб очевидцев на поток белой жидкости, которую сливают в Неву. Росприроднадзор выяснил, что сточные воды попали в реку из канализации. Эксперты взяли пробы воды в Неве и канализационном колодце, результаты будут известны через полторы недели.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Неву добавили "молоко".

Видео: Instagram/rpn_szfo