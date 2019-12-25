В банк назначена временная администрация.

Белоруссия сменила руководство в банке "Газпрома". Об этом говорится в официальном пресс-релизе регулятора. Национальный банк республики сменил управляющих Белгазпромбанка, который принадлежит российскому "Газпрому".

В пресс-релизе указано, что временная администрация будет защищать интересы вкладчиков, а также кредиторов. Поводом для смены управляющих организацией стало возбуждение двух уголовных дел, связанных с легализацией доходов, полученных преступным способом, а также об уклонении в уплате налогов.

Напомним, что на данный момент в Белоруссии задержаны 16 топ-менеджеров Белгазпромбанка. Из офиса в Минске оперативники изъяли 4 млн долларов, а также ценные бумаги на сумму в 500 тысяч долларов. К расследованию приобщены 150 картин, чья стоимость оценивается в 20 млн долларов.

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