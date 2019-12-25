В поселке Шета пострадал памятник в честь героя СССР Афанасия Лошакова.

В Литве облили краской памятник советскому солдату. Об этом рассказали представители "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу местной полиции. Представители закона объяснили, что инцидент произошел в Кедайняйском районе Литвы 14 июня. Неизвестные вандалы испортили обелиск, расположенный на территории кладбища в поселке Шета. Местная мэрия выразила надежду на то, что преступники будут обнаружены.

Стоит отметить, что пострадавший памятник установлен в честь героя Советского Союза, участника Второй мировой войны Афанасия Лошакова. Мужчина погиб в 1944 году во время боев за город Мати Латвийской ССР.

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России.

Facebook/Kėdainių rajono savivaldybė

