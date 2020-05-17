Бельгийские медики сделали "коридор позора" для приехавшего премьера

Таким образом, медперсонал выразил свое недовольство тем, как власти Бельгии относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии.

Врачи одной из ведущих в бельгийских больниц "Сен-Пьер" организовали "коридор презрения и позора" во время визита премьер-министра Софи Вильмес. Чиновница посетила медучереждение, чтобы поддержать его персонал. На опубликованном в сети ролике видно, как медперсонал выстроился в ряд и синхронно поворачивается спиной к проезжающему автомобилю политика.

Таким образом, медперсонал выразил свое недовольство тем, как власти Бельгии относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии. Представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт сказал, что сотрудники больницы требуют финансовую компенсацию или повышение зарплаты за прошедшие два месяца работы. Также они выразили недовольство указом правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу при необходимости.

По состоянию на 17 мая в Бельгии выявлено 55 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из больницы выписалось около 14 тысяч пациентов, скончалось более 9 тысяч человек.

Видео: YouTube / USA News