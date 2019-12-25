Губернатор посетил экологический Лицей № 389 в Кировском районе

На данный момент учреждение такого типа – единственное в городе.

Губернатор Александр Беглов посетил лицей № 389 "Центр экологического образования" в ходе рабочего объезда. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в школе, помимо основной программы, обучают еще и предметам экологической направленности.

В лицее градоначальник осмотрел птичник, оранжерею, лабораторию химии окружающей среды, где школьники исследуют состав водоемов Красносельского и Кировского районов, и отдел экологии с вольерами для животных. По словам Беглова, подобные школы помогают воспитывать экологическую культуру, а подобные направления в обучении будут в Петербурге развивать.

Лицей №389 создали в 2003 году, свой статус он получил пять лет спустя. Учреждение многократно побеждало в ученических и педагогических конкурсах, а экологическая образовательная деятельность получила международное признание.

Ранее мы писали, что в школе на Васильевском острове у учащихся подозревают массовое отравление.

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