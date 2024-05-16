Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём ВМФ России

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский направили поздравление жителям города с Днём Военно-морского флота России.

"Сегодня мы отмечаем праздник, который пронизан великой историей и победным духом нашего народа, подвигами флотоводцев, моряков, первооткрывателе. Поздравляем всех защитников морских рубежей, учёных и кораблестроителей, преподавателей и курсантов военно-морских учебных заведений, всех жителей нашего города!" Александр Беглов

Градоначальникк поздравил защитников морских рубежей, учёных, кораблестроителей, преподавателей и курсантов военно-морских учебных заведений.

В поздравлении подчёркивается, что Санкт-Петербург более трёх веков носит звание морской столицы России. Отмечается, что на берегах Невы Петром I были заложены верфи, которые по сей день строят лучшие в мире корабли, а на Балтике были одержаны первые морские победы, решившие исход Северной войны:

"Нынешнее поколение моряков свято хранит флотские традиции доблести, чести, морского братства, глубочайшей преданности Родине. Мы гордимся нашим флотом, военными моряками — защитниками Родины!".

Фото: Piter.tv