В Пушкине таксист помог Росгвардии поймать пьяного водителя без прав

В субботу бдительный таксист помог бойцам Росгвардии задержать водителя, который хотел поехать на машине в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

Все произошло около трех часов утра в субботу, 9 декабря. В правоохранительные органы обратился таксист. Он рассказал, что по Гражданской улице на большой скорости ехал Kia Spectra. Водитель совершал опасные маневры и создавал аварийную ситуацию. Информацию передали дежурным нарядам.

Сотрудники Росгвардии заметили этот автомобиль около дома 28 на Гражданской улице. Машину остановили, а в салоне задержали мужчину. По всем признакам водитель был пьян, сообщают в пресс-службе ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

После проверки по базе данных удалось установить, что задержанного уже привлекали за пьяную езду, а также лишили водительских прав. Мужчину доставили в полицию. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.