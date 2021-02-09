Батрутдинов в роли Шурика, Кравец в образе Нины и 11 суперзвёзд: ТНТ готовит новый новогодний мюзикл-сюрприз для всей страны

На ТНТ готовится к выходу новый новогодний музыкальный фильм — масштабная одиссея, в которой встретятся любимые герои и неожиданные звёзды.

Авторы проекта решили уйти от формата оммажа к одному культовому фильму и в этот раз создают настоящий калейдоскоп фильмов — через историю Шурика и его любви к Нине зритель отправится в путешествие по целой вселенной советского и мирового кино.

В центре сюжета — Шурик, который, как советский Форрест Гамп, сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях "Операции "Ы"", продолжается в "Служебном романе", развивается в духе "Кавказской пленницы" и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов — создатели обещают множество узнаваемых кинематографических отсылок и неожиданных сюжетных ходов.

В фильме сплетутся не только образы советских комедий, но и узнаваемая эстетика западных хитов: авторы вдохновлялись "Голым пистолетом", "Форрестом Гампом", "Субстанция", "Дьявол носит Прада", "Побег из Шоушенка" и "Двоюродная тетушка Мистера Морри", классическими американскими мюзиклами, а одна из музыкальных сцен будет снята в духе Уэса Андерсона.

В целом у нас и в других фильмах это прослеживалось. Почему так? Потому что мы люди, выросшие в 90-е, и мы любим не только наше легендарное кино, но и западные ленты, мюзиклы и классические абсурдные комедии, нам очень близок этот юмор, поэтому мы объединили все это в один концепт. В четвёртом фильме визуальные и жанровые отсылки будут более выраженными по стилистике. Например – "Служебный роман" у нас перекликается с "Дьявол носит Прада" и "Субстанцией". Первая история про университет перекликается с американским молодежным кино про спорт. В части "Кавказской пленницы" будет клип на природе, с эстетикой Уэса Андерсона, как в фильме "Королевство полной луны". В общем, фильм бережно совмещает отечественную атмосферу с универсальным визуальным языком зарубежного кино, - рассказал режиссер фильма Роман Ким

Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). А дальше почти 70 актеров и звезд шоу-бизнеса, а в финале зрителей ждёт особый сюрприз — сразу 11 ярких российских кинозвёзд появятся в эпизодических ролях. За новый новогодний телефильм снова отвечает уже проверенная команда: продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссёры Роман Ким и Миша Семичев — именно они стояли за всеми предыдущими новогодними хитами ТНТ.

Как отмечают продюсеры, музыкальные номера станут отдельным украшением фильма: в этом году известных исполнителей ждут необычные задачи — артисты попробуют себя в новых стилях — знакомые всем песни станут настоящими сюрпризами. Уже подтвердили участие ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лариса Долина, IOWA, The Hatters, а также ведутся переговоры с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Клавой Кокой и другими звёздами. Создатели обещают, неожиданные творческие союзы и по-настоящему авторский подход к каждому номеру.

В этом году, в рамках эксперимента, премьера телефильма впервые пройдет в кинотеатрах по всей стране и запланирована на начало декабря, а вскоре после этого проект увидят зрители ТНТ и онлайн-платформ 31 декабря.

Решение выйти в прокат — это не случайный шаг. За последние годы мы проводили закрытые премьеры наших новогодних фильмов для больших залов — и реакция зрителей вдохновила нас попробовать сделать такой шаг для всей страны. Мы всегда мечтали, чтобы новогоднее настроение началось заранее и объединило всех — в кинотеатрах, на ТНТ, онлайн. В этом году попробуем — и верим, что получится!, — подчёркивают авторы.

До нового проекта команда ТНТ уже выпустила три музыкальных телефильма, которые превратились в настоящие телевизионные хиты. В 2022 году вышел "СамоИрония судьбы" — новогодний музыкальный фильм, стилизованный под классику Рязанова, премьера состоялась 31 декабря на ТНТ. В 2023 году появилась фантастическая комедия "Иван Васильевич меняет всё!" по мотивам легендарного Гайдая — её посмотрели около 42,5 млн зрителей, и она стала самой рейтинговой премьерой на ТНТ за последние пять лет. В 2024 году фильм "Небриллиантовая рука" побил все рекорды: его посмотрели 44,8 млн человек в аудитории 14–44 лет — это крупнейший успех ТНТ за новогодний эфир с 2019 года.

Фото: ТНТ