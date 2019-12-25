Бастрыкин решил ликвидировать главк Следственного комитета по особо важным делам

ГУРОВД войдет в подразделение ГСУ.

Александр Бастрыкин решил ликвидировать главное управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на собственные источники. Эксперты уточнили, что будет понижен статус ведомства. Чиновники уточнили, что данное постановление является логичным "аппаратным преобразованием".

Напомним, что ранее ГУРОВД являлось самостоятельным главком. Согласно новому указу, оно будет входить в состав более крупного подразделения - ГСУ (Главного следственного управления). В настоящее время главк по особо важным делам представлен 104 сотрудниками. Старшие следователи при СКР получают рабочие места в соответствии с президентским указом. В большинстве из специалистов находятся в звании полковника, а еще 15 человек - в звании генерал-майоров.

Напомним, что ГУРОВД занималось самыми резонансными делами, начиная от взяточничества со стороны губернаторов регионов, заканчивая убийствами и терактами.

Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ.

Фото: Следственный комитет России