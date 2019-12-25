Экспозицию поверят на соответствие российскому законодательству.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ. В надзорном ведомстве дадут правовую оценку назначению экспозиции доктора Гюнтера фон Хагенса "Мир тела" (Body Worlds) .

В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. пресс-служба СК РФ

Представители ведомства объяснили, что следователи изучат аспекты содержания выставочных образцов, а также соответствие экспозиции российскому законодательству. Будет проведена процессуальная проверка в отношении организаторов мероприятия.

Напомним, что выставка открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта. Коллекция доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из человеческих тел и органов. Они обработаны при помощи полимерной пластинации. Этот метод позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.

Главе СК России доложили о деле против бурятского инспектора.

Фото: Следственный комитет России