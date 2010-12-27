Бастрыкин провел прием граждан в Петербурге

Дела, с которыми обратились петербуржцы и жители Калининграда, будут находиться под контролем СК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан для петербуржцев и жителей Калининграда. Граждане пожаловались на некачественные образовательные услуги, деятельность реабилитационного центра в Ленобласти, действия сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, сообщила пресс-служба СК РФ 14 сентября.

Один из петербуржцев обратил внимание на поддельные свидетельства о прохождении курсов морской подготовки. Как рассказал мужчина, сотрудник частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования на водном транспорте "Шквал" (Ярославская область и Республика Карелия) подыскивал работников водного транспорта для прохождения программ дополнительных подготовок и выдавал им свидетельство без фактического прохождения курсов. За это нарушитель брал от 6 до 30 тысяч рублей. Ранее мужчине уже вынесли обвинительный приговор.

Также на прием пришел петербуржец, который не согласился с процессуальным решением полицейских по заявлению о мошеннических действиях с квартирой его бабушки. В МВД отказали возбудить уголовное дело, в то время как в СК пообещали разобраться с ситуацией 93-летней пенсионерки.

Двое граждан сообщили, что в реабилитационном центре в Ленобласти насильно удерживают людей и совершают противоправные действия в отношении пациентов. Александр Бастрыкин заявил, что расследование уголовного дела будет "полным и объективным".

Представитель коммерческой организации из Калининграда пожаловалась на действия подразделения природнадзора, который издал приказ о проведении внеплановых выездных проверок юридического лица. В отношении гендиректора фирмы неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях, однако потом постановления отменили.

Председатель СК РФ дал поручения подчиненным по каждому обращению и пообещал, что решение вопрос будет контролироваться.

Фото: sledcom.ru