  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин поручил завести уголовное дело по застройке намыва в Петербурге
Сегодня, 22:59
69
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин поручил завести уголовное дело по застройке намыва в Петербурге

0 0

В обращении к СК граждане уточняют, что нарушения при устройстве основания, которые допускает ПАО "Группа ЛСР", впоследствии могут привести к экологическому бедствию. О

В четверг, 4 мая, глава СКР Бастрыкин поручил завести уголовное дело после сообщения граждан о многочисленных нарушениях при строительстве намыва на Васильевском острове в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

В обращении к СК граждане уточняют, что нарушения при устройстве основания, которые допускает ПАО "Группа ЛСР", впоследствии могут привести к экологическому бедствию. Они просят остановить работы.

Отмечается, что в ГСУ СК России по городу Петербургу проводилась процессуальная проверка, в результате которой в заведении уголовного дела было неоднократно отказано. Проверив все озвученные доводы, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального ведомства возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Фото: Piter.tv
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии