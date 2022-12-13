Бастрыкин поручил завести уголовное дело по застройке намыва в Петербурге

В обращении к СК граждане уточняют, что нарушения при устройстве основания, которые допускает ПАО "Группа ЛСР", впоследствии могут привести к экологическому бедствию. О

В четверг, 4 мая, глава СКР Бастрыкин поручил завести уголовное дело после сообщения граждан о многочисленных нарушениях при строительстве намыва на Васильевском острове в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В обращении к СК граждане уточняют, что нарушения при устройстве основания, которые допускает ПАО "Группа ЛСР", впоследствии могут привести к экологическому бедствию. Они просят остановить работы.

Отмечается, что в ГСУ СК России по городу Петербургу проводилась процессуальная проверка, в результате которой в заведении уголовного дела было неоднократно отказано. Проверив все озвученные доводы, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального ведомства возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Фото: Piter.tv

