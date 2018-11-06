Волейбольный "Зенит" обыграл "Шомон" в матче Лиги чемпионов

Спортсмены досрочно вышли из группового этапа.

Петербургские волейболисты обыграли французский "Шомон" в рамках Лиги Чемпионов. Встреча проводилась вечером 13 февраля. Северная столица победила со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отметим, что первый и третий сет остался за спортсменами из города на Неве. Во втором и четвертом - лидирующую позицию оставили за собой оппоненты. В решающем сете "Зенит" собрался и одолел соперников с результатом 25:17.

Стоит добавить, что благодаря победе "сине-бело-голубые" досрочно вышли из группы С.

Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"