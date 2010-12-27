Бари Алибасов проиграл суд против "Крота"

Продюсер хотел отсудить 100 млн рублей.

Пресненский суд Москвы отказал удовлетворять иск продюсера Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб "Крот". Об этом сообщает ТАСС.

В качестве ответчика также были привлечены компания "Ингосстрах" и гипермаркет "Ашан", где было приобретено чистящее средство. Продюсер хотел отсудить 100 млн рублей – 85 млн как компенсация морального вреда и 15 млн в качестве компенсации за медицинские расходы. Приговор в силу еще не вступил, и истец может его обжаловать.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей и пищевода. Известно, что он по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб "Крот". После выписки продюсера врач-гастроэнтеролог заподозрил Алибасова в инсценировке отравления.

Фото: ТВ Центр