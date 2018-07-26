Барберы постригли бездомных людей в "Ночлежке"

Специалисты из HardCoin помогли бездомным с прическами.

Барберы бесплатно постригли бездомные людей, которые пришли к зданию "Ночлежки". С 11 утра 26 июля и до 18 часов вечера специалисты будут создавать для людей без определенного места жительства красивые образы.

Отметим, что одновременно по Боровой улице, 112Б работают восемь профессионалов. Представители благотворительной организации отмечают, что они уже в третий раз проводят подобное мероприятие. В прошлом году стрижками занимался австралийский мастер Насир Собани вместе с петербургскими коллегами.

С новой стрижкой любой человек преображается, заряжается на перемены. Это и возможность почувствовать другое отношение в суровых жизненных обстоятельствах - когда о тебе заботятся, за тобой ухаживают. А самое главное — опрятный внешний повышает шансы бездомного человека устроиться на работу и вернуться к нормальной жизни. рассказывает координатор мероприятия Виктория Рыжкова

После того, как работа барберов будет завершена, бездомные смогут получить бесплатный обед в виде продукции от KFC и Pizza Hut.

Фото и видео: Piter.tv