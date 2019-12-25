  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Банки в России резко подняли ставки по кредиткам
Сегодня, 8:27
162
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Банки в России резко подняли ставки по кредиткам

0 0

Стоимость заимствований начала расти еще в середине лета.

В начале сентября в России средняя стоимость обслуживания кредитных карт выросла д максимального значения за пять лет. Об этом пишет РБК.

Так, стоимость кредитов (ПСК) в первую неделю сентября достигла 30% в сегменте кредитных карт. При этом еще в середины лета начала заметно расти стоимость заимствований. В июле этот показатель вырос до 26,5%, а в августе – до 27,4%.

Как отметил гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин, такие высокие ставки можно было встретить только в 2016 году. Рост коснулся только линейки кредитных карт, так как он наименее заметен для потребителя.

Фото: pixabay 

Теги: рост ставок по кредиткам
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии