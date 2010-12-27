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Балет "Золушка"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Балет "Золушка"

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В Михайловском театре.

В Михайловском театре покажут балет "Золушка". Современная версия классического спектакля, увидевшего свет в 1945 году, восстановлена в стилистике, близкой зрителю цифровой эпохи. 

Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом. Ростислав Захаров, 110-летию со дня рождения которого посвящена премьера, называл свою постановку "песней о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте"

Балет в 3-х актах 
Музыка Сергея Сергеевича Прокофьева
Для зрителей старше 6 лет

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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