Балет "Жизель"

Балет французского композитора Адольфа Адана.

На сцене Мариинского театра покажут балет французского композитора Адольфа Адана "Жизель". Впервые был поставлен на сцене петербургского театра в 1884 году.

"Жизель" – один из первых и самых прекрасных французских романтических балетов.

Фантастический балет в двух действиях

Спектакль Приморской сцены Мариинского театра

Возрастная категория 6+

Мировая премьера: 28 июня 1841, Королевская Академия музыки, Париж

Премьера редакции Мариуса Петипа: 5 февраля 1884 года, Большой (Каменный) театр, Санкт-Петербург

Премьера во Владивостоке: 23 октября 2015 года