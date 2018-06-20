Балет "Ярославна. Затмение"

Балет Бориса Тищенко по "Слову о полку Игореве" с хореографией Владимира Варнавы.

Балет, написанный в 1974 году и поставленный Юрием Любимовым в Ленинграде, стал резонансным событием в мире искусства. Эту постановку вернул на петербургскую сцену хореограф Владимир Варнава. Его хореографические решения отличаются оригинальностью и самобытность. Хореограф убеждён, что современное искусство должно считываться сегодняшним зрителем.

Место: Мариинский театр (Вторая сцена), ул. Декабристов, д. 34а

Цена: от 2000 до 6000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Мариинский театр