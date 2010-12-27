В Мариинском театре состоится Балет "Времена года".

13 октября в Мариинском театре на второй сцене состоится спектакль молодого хореографа Ильи Живого на музыку Макса Рихтера. Первый двухактный балет Ильи Живого устроен по принципу цикличности. Эмоции и состояния сменяются, как сезоны. Героям всё время приходится делать выбор, вступать в битву с самими собой и другими, но определённого сюжета в балете нет.

В 2016 году Илья Живой представил одноактный спектакль SeasonS с музыкой Рихтера, а продолжение работы над ней вылилось в новую двухактную постановку.

Фото: KudaGo