Балет "Спящая красавица"

Пьеса является совместным творчеством Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Балет создан по сказочному детскому произведению. Дирижером выступит Алексей Репников.
Продолжительность спектакля: 4 часа. Постановка идет с тремя антрактами.
На исторической сцене Мариинского театра покажут постановку "Спящая красавица".
Пьеса является совместным творчеством Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Балет создан по сказочному детскому произведению. Дирижером выступит Алексей Репников.
Продолжительность спектакля: 4 часа. Постановка идет с тремя антрактами.
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