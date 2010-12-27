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Балет "Спящая красавица"
Сегодня, 19:30
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lesjasap

Балет "Спящая красавица"

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На исторической сцене Мариинского театра покажут постановку "Спящая красавица".

Пьеса является совместным творчеством Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Балет создан по сказочному детскому произведению. Дирижером выступит Алексей Репников.

Продолжительность спектакля: 4 часа. Постановка идет с тремя антрактами.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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