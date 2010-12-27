Балет "Ромео и Джульетта" в Михайловском театре

Балет Сергея Прокофьева в постановке Начо Дуато отличается стремительностью, итальянской чувственностью и эмоциональностью.

Премьера спектакля состоялась 13 декабря 2012 года, спустя четыре года после постановки версии Олега Виноградова. Начо Дуато поставил свою версию знаменитого балета "Ромео и Джульетта", потому что уверен: "партитура Сергея Прокофьева — самое потрясающее, что когда-либо было создано для балетной сцены". Лирические сцены чередуются с картинами уличных праздников в духе комедии дель арте, в которые грубо вторгаются стычки враждующих кланов. Вместе с хореографом над постановкой работали художник-сценограф Джаффар Чалаби, художник по свету Брэд Филдс и художник по костюмам Ангелина Атлагич.

Место: Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1)

Цена: от 1000 до 5000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Михайловский театр