Балет "Многогранность. Формы тишины и пустоты" в Михайловском театре

Одно из самых популярных произведений испанского хореографа Начо Дуато в сопровождении живого оркестра.

Премьера постановки прошла в Веймаре, родном городе композитора. Главным героем балета, кстати, тоже является сам композитор. Актер-исполнитель прямо на глазах зрителя создает свою музыку, дирижирует ей, живет и умирает в ней. В Михайловском театре решили, что оркестр в таком балете должен играть не в записи, как в Европе, а только вживую, поэтмоу балет проходит в сопровождении живого оркестра.

Место: Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1)

Цена: от 400 до 3000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Видео: YouTube/ Михайловский театр