Балет "Многогранность. Формы тишины и пустоты" в Михайловском театре

Премьера постановки прошла в Веймаре, родном городе композитора. Главным героем балета, кстати, тоже является сам композитор. Актер-исполнитель прямо на глазах зрителя создает свою музыку, дирижирует ей, живет и умирает в ней. В Михайловском театре решили, что оркестр в таком балете должен играть не в записи, как в Европе, а только вживую, поэтмоу балет проходит в сопровождении живого оркестра.
Место: Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1)
Цена: от 400 до 3000 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Видео: YouTube/ Михайловский театр
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