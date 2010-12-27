В сопровождении "Балтийского Симфонического оркестра".

Эрмитажный театр, Театр им. В.Ф.Комиссаржевской, Театр музыкальной комедии покажут балет "Лебединое озеро", в сопровождении "Балтийского Симфонического оркестра".

Балет "Лебединое озеро" считается одним из самый популярных и известных спектаклей во всем мире.

Театр-постановщик – Санкт-Петербургский Театр балета им. П.И.Чайковского

Хореография – Мариус Петипа, Лев Иванов, Александр Горский

Музыка – П.И.Чайковский

Художник-постановщик – Вячеслав Окунев

Художественный руководитель – Елизавета Меньшикова

Продолжительность 2 часа 40 минут