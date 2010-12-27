Эрмитажный театр, Театр им. В.Ф.Комиссаржевской, Театр музыкальной комедии покажут балет "Лебединое озеро", в сопровождении "Балтийского Симфонического оркестра".
Балет "Лебединое озеро" считается одним из самый популярных и известных спектаклей во всем мире.
Театр-постановщик – Санкт-Петербургский Театр балета им. П.И.Чайковского
Хореография – Мариус Петипа, Лев Иванов, Александр Горский
Музыка – П.И.Чайковский
Художник-постановщик – Вячеслав Окунев
Художественный руководитель – Елизавета Меньшикова
Продолжительность 2 часа 40 минут
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