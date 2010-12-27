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Балет "Лебединое озеро"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Балет "Лебединое озеро"

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В сопровождении "Балтийского Симфонического оркестра".

Эрмитажный театр, Театр им. В.Ф.Комиссаржевской, Театр музыкальной комедии покажут балет "Лебединое озеро", в сопровождении "Балтийского Симфонического оркестра".

Балет "Лебединое озеро" считается одним из самый популярных и известных спектаклей во всем мире. 

Театр-постановщик – Санкт-Петербургский Театр балета им. П.И.Чайковского
Хореография – Мариус Петипа, Лев Иванов, Александр Горский
Музыка – П.И.Чайковский
Художник-постановщик – Вячеслав Окунев
Художественный руководитель – Елизавета Меньшикова

Продолжительность 2 часа 40 минут

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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