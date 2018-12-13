Знаменитый балет на музыку Адольфа Адана и Цезаря Пуни на сцене Михайловского театра.

На новой сцене Михайловского театра зрители смогут увидеть легендарный приключенческий балет "Корсар" в хореографической версии Михаила Мессерера. Постановка пользуется неизменным успехом на протяжении уже полутора веков - первая премьера "Корсара" в Санкт-Петербурге состоялась еще в 1863 году.

Ориенталистский балет о жизни корсаров основан на пьесе Байрона, сочиненной в 1814 году. Премьера балета, музыку к которому писали знаменитые композиторы - Адольф Адан, Рикардо Дриго, Цезарь Пуни и Лео Делиба - состоялась в 1856 году на сцене Парижской Оперы.

Продолжительность: 2,5 часа. Идет с двумя антрактами.