Балет "Коппелия" на фестивале Dance Open

"Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами" представляет редкий для танцевального искусства жанр комедии. Любовный сюжет полон юмора, красочных танцев. "Коппелию" поставили уже сотни раз, но постановка для Венского государственного балета – особенная. Для Венского балета это постановка дебютная. Режиссёр Пьер Лакотт воссоздал "Коппелию" такой, какой она была во времена Наполеона III: с роскошными костюмами, красочными декорациями.
Место: Александринский театр (пл. Островского, д. 6)
Цена: от 2000 рублей
Фото: kudago
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