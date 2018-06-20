Балет "Коппелия" на фестивале Dance Open

Реконструкция постановки эпохи Наполеона III в исполнении легендарной труппы Венского государственного балета.

"Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами" представляет редкий для танцевального искусства жанр комедии. Любовный сюжет полон юмора, красочных танцев. "Коппелию" поставили уже сотни раз, но постановка для Венского государственного балета – особенная. Для Венского балета это постановка дебютная. Режиссёр Пьер Лакотт воссоздал "Коппелию" такой, какой она была во времена Наполеона III: с роскошными костюмами, красочными декорациями.

Место: Александринский театр (пл. Островского, д. 6)

Цена: от 2000 рублей

Фото: kudago