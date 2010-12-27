Возрастная категория 6+.

На сцене Мариинского театра покажут балет "Драгоценности". Спектакль идет в трех частях. Сначала на сцене представят "изумруды" под музыку Габриэля Форе ("Пеллеас и Мелизанда"; "Шейлок"), затем "рубины" под композиции Игоря Стравинского (Каприччио для фортепиано с оркестром), в заключительной части перед зрителями предстанут "бриллианты" под музыку Петра Чайковского (Симфония № 3 ре мажор, 1875; II, III, IV и V части).

"Драгоценности" – один из самых любимых в России балетов Баланчина.

Балетмейстеры-постановщики: Карин фон Арольдинген, Сара Леланд, Элиз Борн, Шон Лавери

Сценография Питера Харви

Костюмы – Каринска

Консультант по костюмам – Холли Хайнс

Концепция света – Рональд Бейтс

Художник по свету – Перри Силвей

Адаптация света на сцене Мариинского-2 – Андрей Понизовский

Спектакль идет с двумя антрактами.