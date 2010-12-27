На сцене Мариинского театра покажут балет "Драгоценности". Спектакль идет в трех частях. Сначала на сцене представят "изумруды" под музыку Габриэля Форе ("Пеллеас и Мелизанда"; "Шейлок"), затем "рубины" под композиции Игоря Стравинского (Каприччио для фортепиано с оркестром), в заключительной части перед зрителями предстанут "бриллианты" под музыку Петра Чайковского (Симфония № 3 ре мажор, 1875; II, III, IV и V части).
"Драгоценности" – один из самых любимых в России балетов Баланчина.
Балетмейстеры-постановщики: Карин фон Арольдинген, Сара Леланд, Элиз Борн, Шон Лавери
Сценография Питера Харви
Костюмы – Каринска
Консультант по костюмам – Холли Хайнс
Концепция света – Рональд Бейтс
Художник по свету – Перри Силвей
Адаптация света на сцене Мариинского-2 – Андрей Понизовский
Спектакль идет с двумя антрактами.
Обсуждение ( 0 )