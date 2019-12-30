Балет "Баядерка" в Михайловском театре

Балет на музыку Людвига Минкуса, пронизанный индийской мистикой и экзотикой, относится к старейшим спектаклям русского репертуара.

Балет с хореографией великого Мариуса Петипа – это история о стремлении к свободе и человеческому счастью на фоне завораживающих декораций Индии. Главные в балете – психологические линии, отношения троих центральных персонажей – танцовщицы индийского храма (баядерки) Никии, доблестного воина Солора и начальника храма (великого брамина). Наиболее выдающимися моментами спектакля являются масштабный кордебалет из последнего акта в царстве теней и монолог великого брамина.

Место: Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1)

Цена: от 700 до 7500 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Михайловский театр