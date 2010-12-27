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В Мариинском театре покажут балет "Баядерка". Премьера редакции Владимира Пономарёва и Вахтанга Чабукиани: 10 февраля 1941 года, Театр оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский), Ленинград.

"Баядерка" – один из самых популярных балетов классического наследия. История любви, рассказанная трепетными танцевальными дуэтами и пантомимными диалогами, развернутыми кордебалетными ансамблями и эффектными танцами солистов.

Балет в трех действиях, пяти картинах.

Музыка Людвига Минкуса

Хореография Мариуса Петипа (1877) в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани (1941),

с отдельными танцами Константина Сергеева, Николая Зубковского

Либретто Мариуса Петипа и Сергея Худекова