"Бал Победы" в Выборге собрал более 100 участников

Это заметно по аэросъемке, которую проводил канал Piter.TV. Рассказываем, как прошло самое ностальгическое мероприятия Дня Победы в Городе воинской славы Выборге.

В Выборге завершился 9-й традиционный "Бал Победы". Мероприятие прошло 9 мая в День Победы на Площади Выборгских полков. Канал Piter.TV публикует репортаж с этой удивительной танцевальной акции. По традиции, присоединиться к реконструкции танцев былых времен могли все желающие. Опытные инструкторы учили людей двигаться под ретро-музыку: и движения, и песни - все было максимально аутентичным, как в 40-е годы прошлого века.

Cегодня мы в 9 раз проводим традиционный "Бал Победы". Это стало возможным благодаря АНО "Фаворит Выборг", культурной программе "Выборгское бальное общество". Для этого бала мы провели огромную подготовительную работу. Искали песни и танцы тех лет, создавали хореографию. И сегодня мы представили программу, которая состоит из мастер классов и показательных выступлений наших участников Алла Васильева, организатор мероприятия

Отметим, что аэросъемка показала: участниками "Бала Победы" в этом году стали около 100 человек. Самым массовым танцем можно признать исполнение выборжанами легендарной "Катюши". Некоторые из участников пришли на танцы в исторических костюмах.

С самого начала на импровизированной танцплощадке можно было увидеть около трех десятков человек. Но со временем к ним присоединялись простые прохожие, туристы, участники творческих коллективов, выступавших на соседних площадках.

Видео: Piter.TV