Эксперты рассказали о "бакланах", штурмующих Петербург

В Петербурге зафиксирован значительный рост числа чаек. Морские птицы отбирают территорию для типичных для города животных.

Петербуржцы обеспокоены ситуацией с бакланами. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на местных жителей в социальных сетях. Люди жалуются на то, что птицы нападают на домашних животных, а также вытесняют голубей и уток с территории города. В городе зафиксированы нетипичные случаи гибели этих животных. Однако, специалист общественной организации "Право на жизнь" Светлана Лось отмечает, что основной проблемой появления бакланов является процесс дератизации. Он подразумевает меры по уничтожению грызунов, в том числе с применением химикатов.

Зоозащитники Северной столицы заметили, что в городе снизилась популяция воробьев, ворон, скворцов и голубей, т.е. тех видов птиц, которые были привычны местных жителей.

Бакланы должны жить на море, но теперь облюбовали город. Сидят на мусорных баках, принимают еду от сердобольных людей, которые их подкармливают. Даже скворцов нет. Весной было 2,5 птички, сейчас найти скворца невозможно. Ворон-то почти не осталось с сожалением добавляет Светлана Лось

Специалисты считают, что на заселение бакланов влияют строительные процессы, ведущиеся на территории Финского залива. Ранее водные птицы обитали там, но им пришлось мигрировать на крыши Петербурга.

Это давний процесс, затронувший не только Россию, но и многие страны Европы. Можно сказать, что идет урбанизация этого вида. В этом нет ничего плохого, потому что эти птицы санитары, подбирающие остатки деятельности человека и питающиеся крупными насекомыми отметил Орнитолог Зоологического института РАН Владимир Храбрый

Эксперты добавил, что бакланы на долго в городе не располагаются. Большую часть птиц, о которых упоминают петербуржцы - это морские чайки.

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