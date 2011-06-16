Джейк Салливан рассказал, о чем буду говорить политики.

Американский президент Джо Байден проведет 21 сентября в Белом доме переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что власти страны продолжают координировать и осуществлять военные поставки для армии киевского режима.

Президент вернется из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы принять в четверг в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Байден ожидает услышать точку зрения по ряду вопросов, а также подтвердит перед лицом всего мира и американского народа свою приверженность поддержке. Джейк Салливан, помощник главы США

Сотрудник Белого дома указал прессе на то, что двустороняя встреча пройдет на фоне недавних контактов между главами Северной Кореи и России, а также встречи министров обороны стран-союзников, поддерживающих Украину, на американской базе "Рамштайн" в Германии.

Белый дом сообщил о желании Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином.

Фото и видео: Белый дом