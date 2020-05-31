Байден оказался популярнее Трампа

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Предполагаемый соперник Дональда Трампа на выборах президента США, демократ Джо Байден, обогнал действующего главу США в опросе Washington Post и ABC News.

Согласно данным СМИ Трамп набрал 43 процента голосов, в то время как за Байдена готовы проголосовать 53 респондента. Однако картина резко меняется, если учитывать только тех людей, кто подтвердил свое участие в выборах. Среди таких избирателей Трамп в два раза популярнее своего оппонента.

Напомним, что выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее Дональд Трамп дал интервью, в котором сказал, что Владимир Путин симпатизирует ему, но не хочет его победы на выборах.

Видео: YouTube / TODAY