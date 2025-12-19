Бах vs Чайковский. Орган vs рояль состоится 3 января в 15:00 в Петрикирхе

"Бах vs Чайковский" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Орган и рояль, Бах и Чайковский. Их музыка не часто звучит рядом в рамках одного концерта, но формат музыкальной "дуэли", столь любимый в западной Европе XVII-XIX вв., оживет на Невском 22-24 - в стенах кафедрального собора Петрикирхе.

Но, конечно же, мы не будем выяснять, кто из Гениев ярче и более талантлив - сравнить их невозможно, как невозможно сравнивать красоту Луны и Солнца. Но у вас есть уникальная возможность насладиться действительно оригинальным форматом, где орган и рояль поочередно, в духе классического музыкального поединка исполняют музыку двух великих композиторов, разминувшихся в веках. Лучшие музыканты Петербурга, необычный формат и великолепная акустика Петрикирхе!

Цикл "Битва клавиров" от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Ольга Котлярова — известная российская артистка, виртуоз игры на фортепиано, органе и клавесине. Родом из Санкт-Петербурга, она окончила государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где прошла блестящую подготовку под руководством ведущих профессоров. Ее музыкальный путь связан с высоким профессионализмом, богатой культурной традицией и постоянным стремлением к совершенству.

Котлярова Ольга начала свою карьеру как талантливая исполнительница классической музыки. Ее выступления отличаются утонченностью и эмоциональной глубиной, что делает каждое выступление незабываемым. Ольга успешно сотрудничает с ведущими концертными площадками Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также активно участвует в международных музыкальных фестивалях.

Помимо концертной деятельности, Ольга Котлярова ведет образовательную работу, передавая опыт молодым музыкантам. Ее исполнение произведений классического репертуара, таких как сочинения Баха и Рахманинова, отмечают как музыкальные критики, так и слушатели.

Музыка Ольги Котляровой находит отклик у широкой аудитории, благодаря чему она является не только выдающимся артистом, но и важной фигурой в культурной жизни России. Ее вклад в развитие отечественной музыкальной культуры достоин самых высоких оценок.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.