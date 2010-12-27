BMW превратилось в груду метала после столкновения с самосвалом

На участке КАД произошла страшная авария с участием BMW и Камаза.

На 36-м километре КАД рано утром произошло страшное ДТП. Столкнулись самосвал и BMW. Грузовая машина везла песок, который судя по фото, теперь разбросан по всему участку дороги. Куда хуже пришлось немецкой иномарке, от которой в буквальном смысле не осталось живого места. Вероятно машина перевернулась из-за столкновения.

Точная причина аварии пока неизвестна, но очевидцы сообщают, что водитель "немки" ехал со скоростью 220 км/ч по мокрой дороге. Это, по их мнению, и привело в столкновению.

Удивило пользователей и то, что в аварии ни кто не пострадал. По их мнению, водитель BMW родился в рубашке, так как из груды метала он выбрался только с переломом ноги.

На данный момент три полосы движения перекрыты. О других пострадавших не сообщается. ГИБДД и Скорая уже на месте.