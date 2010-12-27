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BMW превратилось в груду метала после столкновения с самосвалом
Сегодня, 8:43
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nadiputintseva
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BMW превратилось в груду метала после столкновения с самосвалом

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На участке КАД произошла страшная авария с участием BMW и Камаза.

На 36-м километре  КАД рано утром произошло страшное ДТП. Столкнулись самосвал и BMW. Грузовая машина везла песок, который судя по фото, теперь разбросан по всему участку дороги. Куда хуже пришлось немецкой иномарке, от которой в буквальном смысле не осталось живого места. Вероятно машина перевернулась из-за столкновения.

BMW прекратилось в груду метала после столкновения с самосвалом

 

Точная причина аварии пока неизвестна, но очевидцы сообщают, что водитель "немки" ехал со скоростью 220 км/ч по мокрой дороге. Это, по их мнению, и привело в столкновению.

BMW прекратилось в груду метала после столкновения с самосвалом

 

Удивило пользователей и то, что в аварии ни кто не пострадал. По их мнению, водитель BMW родился в рубашке, так как из груды метала он выбрался только с переломом ноги.

BMW прекратилось в груду метала после столкновения с самосвалом

 

На данный момент три полосы движения перекрыты. О других пострадавших не сообщается. ГИБДД и Скорая уже на месте. 

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Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб ДТП

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