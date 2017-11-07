БМП: манекен рекламирует "Журавинку"

Канал Piter.TV запускает рубрику "Бездарный Маркетинг Петербурга". Мы рассказываем вам о самой неадекватной, пошлой и глупой рекламе в жизни нашего города.

Заказчик: "Журавинка. Продукты из Белоруссии".

Место и время: ноябрь 2017, проспект Науки

Приговор: попытка сделать технологичную дедовскими методами

На проспекте Науки появилась такая вот странная реклама магазина белорусской продукции "Журавинка". Видимо, братья-белорусы подглядели идею с "роботом-промоутером" у мелких баров и центров кредитования: они часто ставят рядом с крыльцом пластиковых или картонных девушек, вращающих рекламными табличками. Сам по себе этот вид рекламы нельзя назвать прогрессивным или остроумным. Но иногда такие манекены все-таки выполняют "eye-stop" функцию и приковывают взгляд. Особенно хорошо этот принцип работает с барами: пьяный парень видит в легком расфокусе красивую девушку, идет прямо на нее и оказывается у входа в бар. Well done!

Но тут ребята из "Журавинки" явно решили сэкономить. Они присобачили к обычному манекену из магазина скрипящий моторчик, вырядили его в подобие национального костюма и прикрепили вращающийся диск с колбасами и сырами. Все это сопровождается адекватным женским дикторским голосом из динамиков, который не спасает общего положения дел.

Колбасы крутятся, манекен лупит зенки в пространство, ветер задувает под платье, дети плачут, взрослых тошнит... какая уж тут спонтанная покупка или таргетированное повышение лояльности у ЦА.

Выглядит плохо? Плохо. Людей заманивает? Скорее, отпугивает. Да и, зная наших обитателей спальных районов, высок шанс, что эта белорусская дама-промоутер получит-таки в свое пластиковое табло от местных гопничков или переселится в квартиру к одному из них. А что? Прикрепить к такой бабенке пару вееров, и дома хотя бы появится источник свежего ветра.