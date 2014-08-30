БЦ "Берег" заполыхал на проспекте Непокорённых

Обошлось без пострадавших.

В Калининском районе Петербурга 29 декабря начался пожар на проспекте Непокоренных, дом 17, корпус 4. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 16:41. В складском здании происходило горение на площади 150 кв. метров. В 17:48 подан дополнительный номер № 1 БИС. В 20:45 локализация пожара, работают по первому номеру. Обошлось без пострадавших. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Видео: Telegram / Мегаполис

