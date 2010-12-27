Сердар Азмун завел двух настоящих друзей в "Зените": Дзюбу и Нобоа

Футболист рассказал о том, с кем подружился за время игры в Петербурге.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал о тех игроках, к которым он привязался в Северной столице. По словам спортсмена, особой дружбой он может похвастаться с Артемом Дзюбой и Кристианом Нобоа. В команде они являются самыми близкими его товарищами.

Также иностранец рассказал, что считает нескольких футболистов "сине-бело-голубых" сумасшедшими. Среди таких Эмилиано Ригони и Кристиан Нобоа. Себя Азмун причисляет к той же категории. Для него важным показателем стал момент, когда игроки узнали о чемпионстве "Зенита" на борту самолета. Спикер объяснил, что втроем они активней всего радовались этому событию.

Ранее Piter.tv писал о том, что умирающий экс-футболист "Зенита" устроил вечеринку в честь дня рождения дочери.

Фото: Вконтакте/О РПЛ/Трансферы