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В обновление очистных сооружений Петербурга может вложиться азиатский банк
Сегодня, 11:21
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Asyaromanenkova
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В обновление очистных сооружений Петербурга может вложиться азиатский банк

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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций может вложить средства в последний этап реконструкции очистных сооружений в Северной столице.

Около 20 миллионов долларов может вложить Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в проект модернизации очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Институт развития готов рассмотреть этот проект уже в конце следующего года.

Директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев рассказал, что проект включает в себя завершение системы очистных сооружений в Санкт-Петербурге. То есть АБИИ предположительно вложится в возведение последней очереди.

Asian Infrastructure Investment Bank или Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создали в 2015 году. Его цель – финансировать инфраструктурные проекты Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего в нем состоит 57 стран, а уставной капитал составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли в структуре принадлежат Китаю, Индии и России.

Теги: азиатский банк инфраструктурных инвестиций , новости питера , новости россии , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб

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