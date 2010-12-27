В обновление очистных сооружений Петербурга может вложиться азиатский банк

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций может вложить средства в последний этап реконструкции очистных сооружений в Северной столице.

Около 20 миллионов долларов может вложить Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в проект модернизации очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Институт развития готов рассмотреть этот проект уже в конце следующего года.

Директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев рассказал, что проект включает в себя завершение системы очистных сооружений в Санкт-Петербурге. То есть АБИИ предположительно вложится в возведение последней очереди.

Asian Infrastructure Investment Bank или Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создали в 2015 году. Его цель – финансировать инфраструктурные проекты Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего в нем состоит 57 стран, а уставной капитал составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли в структуре принадлежат Китаю, Индии и России.