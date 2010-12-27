Азиаты изнасиловали москвичку у петербургского ТЮЗа

После этого они уехали на BMW темного цвета.

Полиция Адмиралтейского района проверяет информацию о сексуальном насилии над девушкой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В четверг, 16 августа, 18-летнюю жительницу Москвы около полуночи забрали медработники из сада ТЮЗа. Сейчас девушка находится в Мариинской больнице. Она рассказала, что трое мужчин азиатской внешности совершили над ней насильственные действия сексуального характера. После этого мужчины, которым на вид около 20 лет, уехали на BMW темного цвета.

Девушка приехала в Петербург из Москвы и проживает в хостеле на Невском проспекте.

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Фото: Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева/ ВК