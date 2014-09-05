Автор Telegram-канала "Устинов троллит" приговорен к 14 годам тюрьмы

Мужчина занимался распространением компромата на политиков.

В Москве вынесли приговор автору Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП Дубернатора" Александру Устинову. Судья приговорил мужчину к 14 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство.

Следствие установило, что подсудимый вместе с сообщниками — программистом Антоном Старком и журналистом Иваном Бесценнымым — занимался распространением компромата на политиков и бизнесменов, после чего за деньги требовал удалить данные с подконтрольных сайтов и каналов.

Устинова признали виновным в клевете, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета сроком на три года. При этом Устинов признан виновным и в клевете, однако освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Старк и Бесценный также отправятся за решетку. Им назначено наказание в виде 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Видео: Telegram / URA.RU