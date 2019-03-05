Автомобилисты сняли на видео момент схода снежной лавины на оживленную трассу в Колорадо

Больше всего пострадал белый пикап. Водителю бросились на помощь другие участники движения.

На одной из горных дорог в Колорадо (США) на оживленную автомобильную дорогу сошла снежная лавина.

Видеорегистраторы в автомобилях, которые ехали в это время в месте схода лавины, сняли момент, как огромная снежная масса сходит на дорогу и засыпает машины.

К счастью. никто серьезно не пострадал. Владельцы машин и другие участники движения откапывали машины из снежного плена.

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Видео: Facebook/Shaune Golemon